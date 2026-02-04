Al menos 22 personas excarceladas en Venezuela: ONG
4 feb (Reuters) - Veintidós presos más han sido excarcelados en Venezuela, según informó el miércoles una de las principales organizaciones de derechos humanos del país, a medida que las liberaciones prometidas por el gobierno encargado prosiguen lentamente.
La no gubernamental Foro Penal dijo que unas 350 personas, clasificadas como presos políticos, habían sido liberadas desde el 8 de enero, cuando las autoridades anunciaron que habría un número importante de excarcelaciones. Por la tarde, Foro Penal confirmó 22 liberaciones, incluyendo la del periodista Rory Branker, detenido hace un año .
Los funcionarios del gobierno, que niegan tener presos políticos y afirman que los encarcelados han cometido delitos, han dado una cifra mucho mayor de liberaciones, de casi 900, pero no han detallado el cronograma y pareciera que estarían incluyendo liberaciones de años anteriores en su recuento, según activistas.
El gobierno no ha proporcionado una lista oficial de cuántos presos serán liberados ni quiénes son. Foro Penal sostiene que aún permanecen en prisión al menos 680 presos por razones políticas.
(Redacción Reuters)