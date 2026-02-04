Al menos 22 personas excarceladas en Venezuela: ONG

4 feb (Reuters) - Veintidós presos más han sido excarcelados ⁠en Venezuela, ⁠según informó el miércoles una de las principales organizaciones de ⁠derechos humanos ‌del ​país, a medida que las liberaciones ​prometidas por el gobierno encargado prosiguen ‌lentamente.

La no gubernamental Foro ‌Penal dijo ​que unas 350 personas, clasificadas como presos políticos, habían sido liberadas desde el 8 de enero, cuando las autoridades anunciaron que habría un número importante de excarcelaciones. ⁠Por la tarde, Foro Penal confirmó 22 liberaciones, ​incluyendo la del periodista Rory Branker, detenido hace un año .

Los funcionarios del gobierno, que niegan tener presos políticos y afirman que los encarcelados han ⁠cometido delitos, han dado una cifra mucho mayor ​de liberaciones, de casi 900, pero no han detallado el cronograma y pareciera ‍que estarían incluyendo liberaciones de años anteriores en su recuento, según activistas.

El gobierno no ha proporcionado una lista oficial de cuántos presos ​serán liberados ni quiénes son. Foro Penal sostiene que aún permanecen en prisión al menos ‍680 presos por razones políticas.

(Redacción Reuters)