Al menos 22 personas mueren tras fuertes lluvias en el sudeste de Brasil

Por Eduardo Simões y Isabel Teles

RÍO DE JANEIRO/SAO PAULO, 24 feb (Reuters) - Al menos 22 personas murieron y 440 quedaron desplazadas tras las fuertes lluvias que azotaron el estado de Minas Gerais, en el sudeste de Brasil, informaron autoridades locales.

El Departamento de Bomberos confirmó 16 muertes en la ciudad Juiz de Fora y seis en Uba, a unos 110 kilómetros de distancia.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ofreció sus condolencias en una publicación en X. "Nuestro foco está puesto en garantizar la asistencia humanitaria, el restablecimiento de los servicios básicos, el apoyo a las personas desplazadas y la ayuda para la reconstrucción".

Unas 440 personas fueron desplazadas en Juiz de Fora, informó la Alcaldía, debido a que las lluvias provocaron inundaciones y deslizamientos de tierra, y obligaron a la suspensión de las clases en las escuelas municipales. Equipos especializados se han movilizado para responder a los incidentes y buscar a las personas desaparecidas.

El medio de comunicación G1 informó que 45 personas estaban desaparecidas en la ciudad, entre ellas niños.

CALAMIDAD PÚBLICA

El Gobierno de Brasil declaró el estado de calamidad en Juiz de Fora, acelerando la ayuda y la asistencia humanitaria, dijo en un comunicado.

Gran parte de Brasil entra en el pico de la temporada de lluvias durante el verano local, de diciembre a marzo, lo que trae consigo frecuentes aguaceros, tormentas eléctricas, inundaciones y deslizamientos de tierra.

El Ayuntamiento de Juiz de Fora afirmó que este ha sido el febrero más lluvioso de la historia de la ciudad, con precipitaciones que ya duplican con creces la cantidad prevista para el mes.

La alcaldesa Margarida Salomao dijo en un comunicado en las redes sociales que la situación era "crítica".

El Instituto Nacional de Meteorología de Brasil emitió el martes alertas de lluvias intensas para zonas de 14 estados, incluyendo toda el área de Minas Gerais y Río de Janeiro. (Reportaje de Rodrigo Viga Gaier en Río de Janeiro, Isabel Teles y Gabriel Araujo en São Paulo; editado en español por Lucila Sigal)