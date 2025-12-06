Al menos 23 muertos en el incendio de un club nocturno en India

Al menos 23 personas murieron en el incendio de un club nocturno muy frecuentado del balneario de Goa, en el oeste de India, anunciaron el domingo por la mañana el ministro en jefe Pramod Sawant y otros funcionarios.

Varios turistas figuran entre las víctimas del incendio, que se desató en una discoteca de Arpora, en el distrito de Goa Norte, según la policía, citada por la agencia Press Trust of India.

"Hoy es un día muy doloroso para todos nosotros en Goa. Un grave incidente de incendio en Arpora ha cobrado la vida de 23 personas", escribió Sawant en X.

Sawant dijo a los periodistas en el lugar que "tres o cuatro" turistas habían fallecido. Además, explicó que tres personas murieron por quemaduras, mientras que las demás fallecieron por asfixia.

"Visité el lugar del incidente y he ordenado una investigación sobre este suceso", aseguró el ministro.

"Los responsables enfrentarán las acciones más estrictas bajo la ley; cualquier negligencia será tratada con firmeza".

Goa, una antigua colonia portuguesa en las costas del Mar Arábigo, atrae a millones de turistas cada año con su vida nocturna, playas de arena y ambiente costero relajado.

