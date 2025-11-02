Al menos 23 muertos por explosión en supermercado en el norte de México
Al menos 23 personas murieron y otras 11 resultaron heridas por una explosión en un supermercado de la ciudad de Hermosillo, en el estado mexicano de Sonora.
- 1 minuto de lectura'
Al menos 23 personas murieron y otras 11 resultaron heridas por una explosión en un supermercado de la ciudad de Hermosillo, en el estado mexicano de Sonora (norte), informaron el sábado autoridades locales.
"Hasta el momento se tiene el registro de 23 personas fallecidas, 11 lesionadas. Lamentablemente en el número de víctimas se encuentran menores de edad", dijo en un video el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo.
Durazo añadió que los heridos están siendo atendidos en diferentes hospitales de la ciudad.
"He ordenado una investigación exhaustiva y transparente para establecer las causas del siniestro y determinar las responsabilidades que correspondan", añadió.
La explosión se registró en una tienda de la cadena Waldo's en el centro de la ciudad.
La Secretaría de Seguridad Pública local descartó que el siniestro haya sido "un ataque" o un "evento relacionado a una actitud violenta" en contra de civiles.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó en la red social X sus condolencias "a las familias y seres queridos de las personas fallecidas".
yug/cjc
- 1
Cometa 3I/ATLAS: las teorías sobre lo que podría ocurrir cuando el objeto interestelar se acerque a la Tierra
- 2
Investigación: el inesperado resultado que arrojó el uso del aserrín para alimentar a las vacas
- 3
Se define el rol de Santiago Caputo en el Gabinete en medio de una negociación intensa con los Milei
- 4
Elecciones en River: Stefano Di Carlo fue elegido presidente por amplia mayoría