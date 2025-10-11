Al menos 23 muertos por lluvias torrenciales en varios estados de México

MADRID, 11 Oct. 2025 (Europa Press) -

Al menos 23 personas han perdido la vida debido a episodios de fuertes lluvias en varios estados de México que han obligado a desplegar efectivos de Protección Civil y el Ejército en distintas zonas del país latinoamericano.

"Integrantes de las secretarías de la Defensa Nacional, Marina e Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; Protección Civil, Conagua y CFE apoyan a las poblaciones de Veracruz, Puebla, Hidalgo y Querétaro", ha sostenido la presidenta de México, Claudia Sheimbaum.

A primera hora de la mañana de este viernes, la mandataria ha confirmado la muerte de dos personas debido a las tormentas.

"Obviamente vamos a estar en contacto con sus familias, pero todavía no tenemos toda la información si hay algunas otras personas que perdieron la vida por motivo de las lluvias", ha afirmado.

Las autoridades del estado de Hidalgo, según recoge el periódico 'El Universal', han informado de al menos 16 personas fallecidas en la región donde se han provocado graves daños en hospitales y caminos, incluyendo casi 87 derrumbes de edificios y 40 corrimientos de tierras.

El Gobierno de Hidalgo ha puesto a disposición de sus habitantes una red de albergues para que las personas en "situación de vulnerabilidad" y los afectados por las lluvias puedan mantenerse en "espacios seguros".

Varios estados más han seguido esta medida.

El gobernador del estado de Puebla, Alejandro Armenta, ha corroborado la muerte de al menos cinco personas y la desaparición de otras ocho, por lo que no descartan el aumento del número de fallecidos.

Asimismo, varios puntos del estado de Veracruz se encuentran en alerta por la posibilidad de crecidas en ríos que ya han provocado inundaciones y daños en al menos 41 comunidades rurales de la región.

"Mantenemos la atención en 41 comunidades del estado, afectadas por lluvias fuertes y desbordamiento de ríos.

En coordinación con Protección Civil y autoridades federales, implementamos un plan de acción y reducción de riesgos.

Ubica los refugios temporales y evacúa de ser necesario", ha declarado la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, en un mensaje desde su cuenta de la red social X.