Al menos 24 muertos por un bombardeo ruso en la región ucraniana de Donetsk

MADRID, 9 Sep. 2025 (Europa Press) -

Al menos 24 personas han muerto como consecuencia de un bombardeo lanzado por las Fuerzas Armadas de Rusia sobre la localidad ucraniana de Yarova, en la región de Donetsk, según un nuevo balance preliminar de víctimas confirmado por las autoridades, que reclaman ahora a sus aliados internacionales más contundencia sobre Moscú.

El Servicio de Emergencias ha estimado en 24 fallecidos y 19 heridos el balance de víctimas por el ataque, que ha tenido lugar sobre las 12.30 (hora local) y ha afectado a un grupo de civiles que esperaban para recibir el pago de su pensión, según el gobernador de Donetsk, Vadim Filashkin.

"No es una acción militar, es puro terrorismo", ha sentenciado en su cuenta de la red Telegram.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha condenado este nuevo ataque "brutalmente salvaje" sobre civiles y ha vuelto a reclamar a la comunidad internacional una "respuesta adecuada" frente a Rusia, que "sigue destruyendo vidas mientras evita nuevas sanciones contundentes".

"El mundo no puede quedarse callado", ha subrayado, en un mensaje en redes sociales dirigido tanto a Estados Unidos como a Europa, en pleno debate sobre la imposición de nuevos paquetes de castigos contra Rusia ante la falta de voluntad de su presidente, Vladimir Putin, para sentarse a negociar la paz.