Al menos 25 muertos en las protestas de Irán, según grupos de derechos humanos

DUBAI, 6 ene (Reuters) - Al menos 25 personas han muerto en Irán durante los primeros nueve días de protestas que comenzaron en el comercio de Teherán por la caída del valor de la moneda y la creciente inflación, según grupos de derechos humanos.

Las protestas se han extendido a algunas ciudades del oeste y el sur de Irán, pero no alcanzan la magnitud de los disturbios que asolaron el país en 2022-23 por la muerte de Mahsa Amini, que falleció bajo custodia de la policía de moralidad iraní por violar supuestamente el estricto código de vestimenta de la República Islámica.

Sin embargo, aunque de menor envergadura, estas protestas se han extendido rápidamente de un enfoque económico a frustraciones más amplias, con algunos manifestantes coreando cánticos contra los gobernantes clericales del país.

MÁS DE UN MILLAR DE DETENIDOS, SEGÚN GRUPOS DE DDHH Irán también sigue bajo presión internacional, con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazando el viernes con acudir en ayuda de los manifestantes en Irán si las fuerzas de seguridad disparaban contra ellos.

En respuesta, el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, prometió no "ceder ante el enemigo".

Hengaw, grupo kurdo iraní de defensa de los derechos humanos, cifró en 25 el número de muertos, entre ellos cuatro menores de 18 años. Afirmó que más de 1000 personas habían sido detenidas. Hrana, una red de activistas de derechos humanos, declaró que hasta el 5 de enero habían muerto al menos 29 personas, entre ellas dos agentes de las fuerzas del orden, además de 1203 detenciones.

Reuters no ha podido verificar las cifras de forma independiente. Las autoridades iraníes no han dado una cifra de muertos entre los manifestantes, pero han dicho que al menos dos miembros de los servicios de seguridad han muerto y más de una docena han resultado heridos en los disturbios.

El jefe de la policía iraní, Ahmadreza Radan, citado por los medios de comunicación estatales el martes, declaró: "al tiempo que establecemos una distinción entre manifestantes y alborotadores, las fuerzas del orden han actuado con contundencia contra los alborotadores deteniéndolos en el lugar de los hechos o más tarde tras ser identificados por las unidades de inteligencia".

"Prometo que nos ocuparemos del último de estos alborotadores. Aún es tiempo de que quienes fueron engañados por los servicios extranjeros se identifiquen y se inspiren en la grandeza de la República Islámica".

GOBIERNO PROMETE REFORMAS Hrana señaló que, durante las protestas, los eslóganes han ido más allá de las reivindicaciones económicas y han incluido críticas al gobierno y peticiones de justicia. Las protestas se han producido hasta ahora en 27 provincias de un total de 31 y se han extendido a ciudades más pequeñas, señaló.

Las autoridades han reconocido las dificultades económicas, pero han acusado a redes vinculadas a potencias extranjeras de "empujar las protestas económicas hacia el caos y el desorden", y el jefe del poder judicial ha prometido no tener piedad con los "alborotadores".

El presidente Masoud Pezeshkian ha instado al diálogo y prometido reformas para estabilizar los sistemas monetario y bancario y proteger el poder adquisitivo.

El gobierno ha anunciado una reforma de las subvenciones, eliminando los tipos de cambio preferenciales para los importadores en favor de transferencias directas a los iraníes para aumentar su poder adquisitivo de bienes de primera necesidad. La medida entrará en vigor el 10 de enero.

El jefe del banco central también fue sustituido el 29 de diciembre.

El rial siguió cayendo hasta 1.489.500 el martes, lo que representa una caída del 4% desde que empezaron las protestas.

(Reporte de Dubai Newsroom; edición de Alison Williams. Editado en español por Natalia Ramos)