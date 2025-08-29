Al menos 25 personas murieron por los ataques rusos del jueves en Kiev, dice Zelenski

Los ataques rusos contra Kiev del jueves mataron al menos a 25 personas, entre ellas cuatro niños, según un nuevo balance comunicado este viernes por el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

"En este momento, sabemos que 25 personas murieron, entre ellas cuatro niños, y que decenas más resultaron heridas", escribió Zelenski en la red social X.

Las autoridades militares de Kiev confirmaron este viernes que hubo unos 50 heridos.

El mandatario calificó el ataque como "absolutamente despreciable" y dijo que muestra "las verdaderas intenciones" del presidente ruso Vladimir Putin: "Seguir matando y no tomar medidas para lograr la paz".

La víctima más joven no tenía "ni siquiera 3 años", agregó Zelenski.

El ataque aéreo con misiles y drones, uno de los más grandes llevados a cabo por Rusia contra Ucrania desde el inicio de la invasión en febrero de 2022, destruyó varios edificios residenciales en Kiev.

La capital, ubicada lejos del frente y equipada con importantes defensas antiaéreas, estuvo durante mucho tiempo relativamente protegida de los peores ataques aéreos rusos.

Sin embargo, estos se han multiplicado en los últimos meses, durante los cuales Rusia lanzó un número récord de drones hacia Ucrania.

El dirigente ucraniano, por otro lado, pidió nuevamente "sanciones severas" contra Rusia para obligarla a detener sus bombardeos y poner fin a la guerra.

"Rusia solo entiende la fuerza (...) Estados Unidos, Europa y los países del G20 tienen esa fuerza", declaró.

Varios líderes europeos condenaron enérgicamente el ataque a Kiev, argumentando que demuestra que Moscú realmente no quiere negociar para poner fin a más de tres años y medio de guerra.

bur-rco-led/cbr/rnr/hgs