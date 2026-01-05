Al menos 26 muertos y 14 desaparecidos en un naufragio en Nigeria

Al menos 26 personas murieron ahogadas y 14 están desaparecidas después de que una embarcación volcara en un río en el noreste de Nigeria, anunciaron el domingo los servicios de rescate.

La embarcación rudimentaria transportaba a agricultores y pescadores desde el estado de Jigawa hacia el estado de Yobe cuando volcó a última hora del sábado, según la misma fuente.

"Por el momento los equipos de rescate han recuperado 26 cuerpos" y las búsquedas continúan, declaró a la AFP el director ejecutivo de la agencia encargada de los rescates en el estado de Yobe, Mohamed Goje, añadiendo que 13 pasajeros fueron rescatados.

En un comunicado, la agencia añadió que 14 personas están desaparecidas.

Los accidentes son frecuentes en los cursos de agua muy concurridos de Nigeria y a menudo se deben a la sobrecarga de las embarcaciones, al mal mantenimiento de los barcos o al incumplimiento de las normas de seguridad.