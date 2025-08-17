Al menos 27 detenidos y 92 investigados por los incendios, según datos del Ministerio del Interior

MADRID, 17 Ago. 2025 (Europa Press) -

Un total de 27 personas han sido detenidas y 92 investigadas desde el 1 de junio, fecha de inicio de la campaña estatal contra incendios forestales, hasta el 16 de agosto, según ha informado este domingo el Ministerio del Interior. De estas cifras, la Policía Nacional ha detenido a 7 personas y ha investigado a otras 7, mientras que la Guardia Civil ha arrestado a 20 personas y ha investigado a 85 por su presunta implicación en incendios forestales.

El fuego sigue azotando sin tregua el noroeste de la península, especialmente las provincias de Ourense, Cáceres y León. Miles de personas siguen evacuadas en las poblaciones afectadas, el servicio de alta velocidad entre Madrid y Galicia permanece suspendido por quinto día consecutivo y numerosas carreteras continúan cortadas.

La situación se ha complicado en las últimas horas en Extremadura. El incendio de Jarilla (Cáceres) está "completamente desbocado" en su flanco norte. Castilla y León tiene este domingo hasta 27 incendios forestales activos, con diez de ellos en el nivel máximo de gravedad -nivel 2-, otros diez en nivel 1 y otros siete activos en diversos puntos de la Comunidad.

En Galicia, donde el fuego ha arrasado 50.000 hectáreas, hay todavía 12 focos activos que no han logrado controlarse, todos ellos en la provincia de Ourense, que sigue en situación 2 de emergencia. El incendio más grande se está produciendo en Chandrexa de Queixa.