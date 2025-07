Al menos 27 muertos en inundaciones en Texas mientras continúa la búsqueda de desaparecidos

KERRVILLE, Texas, EE.UU. (AP) — Decenas de rescatistas buscaban el sábado a menores de un campamento de niñas y a muchas otras personas que aún estaban desaparecidas después de que una pared de agua descendiera por un río en la región montañosa de Texas durante una poderosa tormenta que causó la muerte de por lo menos 27 personas, dijeron las autoridades. Entre los muertos había nueve niños.

Las destructivas aguas rápidas a lo largo del río Guadalupe subieron 8 metros (26 pies) en apenas 45 minutos antes del amanecer del viernes, arrasando casas y vehículos. El peligro no había terminado, ya que se esperaban más lluvias intensas el sábado y las advertencias y vigilancias de inundaciones repentinas seguían vigentes para partes del centro de Texas.

Unas 27 personas estaban desaparecidas del Campamento Mystic, dijo Dalton Rice, administrador municipal, en una conferencia de prensa el sábado. Un número desconocido de personas en otros lugares aún no habían sido localizadas.

“Las personas deben saber que hoy será un día difícil”, señaló el alcalde de Kerrville, Joe Herring, Jr.

Se utilizaron helicópteros, botes y drones para buscar víctimas y rescatar a personas varadas. El número total de desaparecidos no se conocía, pero un jefe policial dijo que alrededor de 24 de ellos eran niñas que se encontraban en el Campamento Mystic, un campamento de verano cristiano junto al río.

Padres y familias desesperados publicaron fotos de seres queridos desaparecidos y súplicas de información.

“El campamento fue completamente destruido”, dijo Elinor Lester, de 13 años, una de las cientos de campistas en el Campamento Mystic. “Un helicóptero aterrizó y comenzó a llevarse a la gente. Fue realmente aterrador”.

Una tormenta despertó a su cabaña justo después de la medianoche del viernes, y cuando llegaron los rescatistas, ataron una cuerda para que las niñas la sostuvieran mientras cruzaban un puente con las aguas de la inundación azotando sus piernas, relató.

El jefe de policía del condado de Kerr, Larry Leitha, dijo que 27 personas fueron confirmadas muertas, incluidos nueve niños. Las autoridades dijeron que alrededor de 850 personas habían sido rescatadas.

La inundación en medio de la noche durante el feriado por el Día de la Independencia tomó por sorpresa a muchos residentes, campistas y funcionarios.

La región montañosa de Texas, que se encuentra al noroeste de San Antonio, es un destino popular para acampar y nadar, especialmente alrededor del feriado de verano. AccuWeather dijo que la empresa privada de pronósticos y el Servicio Meteorológico Nacional enviaron advertencias sobre posibles inundaciones repentinas horas antes de la devastación. "Estas advertencias deberían haber proporcionado a los funcionarios tiempo suficiente para evacuar campamentos como el Campamento Mystic y poner a la gente a salvo", dijo AccuWeather en un comunicado que calificó a la región montañosa de Texas como una de las áreas más propensas a inundaciones repentinas de Estados Unidos debido a su terreno y numerosos cruces de agua. Los funcionarios defendieron sus acciones el viernes mientras decían que no esperaban una lluvia tan intensa que equivalía a meses de lluvia para el área. Un pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional a principios de la semana había pronosticado hasta 15,2 centímetros de lluvia, dijo Nim Kidd, jefe de la División de Manejo de Emergencias de Texas. "No predijo la cantidad de lluvia que vimos", dijo. Helicópteros, drones utilizados en búsqueda frenética de desaparecidos Un medidor de río cerca del Campamento Mystic registró un aumento de 6,7 metros en aproximadamente dos horas, dijo Bob Fogarty, meteorólogo de la oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Austin/San Antonio. El medidor falló después de registrar un nivel de 9 metros. "El agua se mueve tan rápido que no vas a reconocer lo malo que es hasta que esté encima de ti", dijo Fogarty. Más de 1000 rescatistas estaban en el terreno. Se estaban utilizando equipos de rescate, helicópteros y drones, con algunas personas siendo rescatadas de los árboles. Helicópteros de la Guardia Costera de Estados Unidos estaban volando para ayudar. "Muro negro de muerte" En Ingram, Erin Burgess se despertó con truenos y lluvia en medio de la noche del viernes. Solo 20 minutos después, el agua estaba entrando en su casa desde el río, dijo. Describió una hora agonizante aferrándose a un árbol con su hijo adolescente y esperando a que el agua retrocediera lo suficiente como para subir la colina a un lugar seguro. "Afortunadamente, él mide más de 1,80 metros de altura. Eso es lo único que me salvó, aferrarme a él", dijo. "Mi hijo y yo flotamos hasta un árbol donde nos aferramos, y mi novio y mi perro flotaron lejos. Estuvo perdido por un tiempo, pero los encontramos", comentó. Matthew Stone, de 44 años, de Kerrville, dijo que la policía tocó a las puertas, pero que no había recibido ninguna advertencia en su teléfono. "No recibimos ninguna alerta de emergencia. No hubo nada", dijo Stone. Luego “un muro negro de muerte”.

___

Seewer informó en Toledo, Ohio.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.