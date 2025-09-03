LA NACION

Al menos 29 muertos en naufragio de un barco en Nigeria

Al menos 29 personas murieron al hundirse un barco con más de 80 pasajeros en un río en el centro-no

Al menos 29 personas murieron al hundirse un barco con más de 80 pasajeros en un río en el centro-norte de Nigeria, informaron el miércoles los servicios de emergencia.

El accidente, ocurrido el martes por la mañana, se debió a una "sobrecarga de la embarcación y a una colisión con un tronco", precisó la Agencia Estatal de Gestión de Emergencias (SEMA) en un comunicado.

"Se recuperaron 29 cuerpos, dos personas siguen desaparecidas y cerca de 50 pasajeros fueron rescatados", indicó la agencia.

Un funcionario de la Cruz Roja, Abubakar Idris, confirmó a AFP el mismo balance.

"El barco transportaba hombres, mujeres y niños cuando se hundió", declaró Idris.

Las víctimas navegaban por el río Malale tras partir de la aldea Tugan Sule para dirigirse a la de Dugga. Querían presentar sus condolencias tras un fallecimiento ocurrido unos días antes, según los servicios de emergencia.

Las operaciones continúan para localizar a las personas desaparecidas, indicó la SEMA.

Los naufragios en los ríos y afluentes de Nigeria, muy transitados, son frecuentes. Generalmente se deben a embarcaciones sobrecargadas, mal mantenimiento o incumplimiento de las normas de seguridad.

