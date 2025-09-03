Al menos 29 muertos en naufragio de un barco en Nigeria

Al menos 29 personas murieron al hundirse un barco con más de 80 pasajeros en un río en el centro-norte de Nigeria, informaron el miércoles los servicios de emergencia.

El accidente, ocurrido el martes por la mañana, se debió a una "sobrecarga de la embarcación y a una colisión con un tronco", precisó la Agencia Estatal de Gestión de Emergencias (SEMA) en un comunicado.

"Se recuperaron 29 cuerpos, dos personas siguen desaparecidas y cerca de 50 pasajeros fueron rescatados", indicó la agencia.

Un funcionario de la Cruz Roja, Abubakar Idris, confirmó a AFP el mismo balance.

"El barco transportaba hombres, mujeres y niños cuando se hundió", declaró Idris.

Las víctimas navegaban por el río Malale tras partir de la aldea Tugan Sule para dirigirse a la de Dugga. Querían presentar sus condolencias tras un fallecimiento ocurrido unos días antes, según los servicios de emergencia.

Las operaciones continúan para localizar a las personas desaparecidas, indicó la SEMA.

Los naufragios en los ríos y afluentes de Nigeria, muy transitados, son frecuentes. Generalmente se deben a embarcaciones sobrecargadas, mal mantenimiento o incumplimiento de las normas de seguridad.

