Al menos 3 muertos y 70 heridos tras explosión de pipa de gas en carretera mexicana

CIUDAD DE MÉXICO, 10 sep (Reuters) - Una pipa de gas volcó, estalló en llamas y explotó en una carretera que atraviesa el sureste de Ciudad de México, matando al menos a tres personas e hiriendo a 70, según informaron las autoridades.

La enorme explosión y el incendio arrasaron varios vehículos cerca de la frontera entre la alcaldía de Iztapalapa, en la capital, y Chalco, en el vecino Estado de México. Imágenes de drones mostraron a los bomberos luchando contra las llamas y enfriando los restos carbonizados de la pipa y los vehículos cercanos.

La alcaldesa de Ciudad de México, Clara Brugada, dijo en X que había 70 heridos y tres muertos. La alcaldesa dio a conocer una lista preliminar de los hospitalizados y dijo que se actualizaría a medida que continuaran las evaluaciones médicas.

"Seguiremos prestando asistencia médica a las víctimas de este incidente", dijo.

El personal de emergencia acudió al lugar de los hechos, donde varias personas sufrieron quemaduras graves, según las autoridades locales. Los bomberos de la ciudad declararon posteriormente que las llamas se habían extinguido por completo en el interior y los alrededores de la pipa volcada, que transportaba gas licuado de petróleo.

Se trata del segundo accidente grave en las carreteras mexicanas esta semana. (Reporte de Lizabeth Diaz y Natalia Siniawski; Editado por Tom Hogue)