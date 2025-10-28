LA NACION

Al menos 30 muertos por ataques de Israel en Gaza (Defensa Civil palestina a la AFP)

La Defensa Civil palestina informó el miércoles a la AFP que los últimos ataques israelíes en la Franja de Gaza han causado al menos 30 muertos y decenas de heridos.

La Defensa Civil palestina informó el miércoles a la AFP que los últimos ataques israelíes en la Franja de Gaza han causado al menos 30 muertos y decenas de heridos.

Israel comenzó a realizar bombardeos en los últimos días a pesar de un alto el fuego vigente, luego de acusar a Hamás de atacar a sus tropas y violar el acuerdo.

"Al menos 30 muertos y decenas de heridos como resultado de los bombardeos israelíes sobre la Franja de Gaza, y nuestros equipos siguen trabajando para recuperar a los muertos y heridos de entre los escombros", declaró a la AFP Mahmud Basal, portavoz de la agencia.

