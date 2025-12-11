Al menos 30.000 muertos en Myanmar tras un ataque aéreo de la junta contra un hospital, según testigos

11 dic (Reuters) -

Al menos 30 personas murieron, incluidos pacientes, tras un ataque aéreo de la junta gobernante del país contra un importante hospital en el estado occidental de Rakáin, en Myanmar, según dijeron el jueves un grupo rebelde, un trabajador humanitario y un testigo.

Más de 70 personas resultaron heridas, según dijeron.

El hospital del municipio de Mrauk U, en Rakáin, fue alcanzado a última hora del miércoles por las bombas lanzadas por un avión militar, dijo Khine Thu Kha, portavoz del Ejército de Arakan, que está luchando contra la junta gobernante en partes del estado costero.

"El Hospital General de Mrauk U quedó completamente destruido", dijo Khine Thu Kha a Reuters. "El elevado número de víctimas se produjo porque el hospital recibió un golpe directo".

Un portavoz de la junta no respondió a las llamadas para hacer comentarios.

Myanmar está sumida en un conflicto desde que los militares reprimieron las protestas contra un golpe de Estado en 2021 que desbancó al Gobierno electo dirigido por la ganadora del Premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi.

El hospital de 300 camas estaba desbordado de pacientes en el momento del ataque, dijo el trabajador humanitario Wai Hun Aung, mientras la mayoría de los servicios de salud en franjas del estado de Rakáin han sido suspendidos en medio de los combates en curso.

HOSPITAL EN RUINAS

El jueves por la mañana, las instalaciones estaban completamente en ruinas, con el tejado derrumbado, columnas y vigas destrozadas y los cuerpos de las víctimas tendidos en el suelo, según las imágenes compartidas por Wai Hun Aung que también publicó en las redes sociales.

Reuters no pudo verificar inmediatamente las imágenes.

"El resto de los pacientes han sido trasladados a un lugar seguro", dijo a Reuters.

Poco después de escuchar el sonido de las explosiones el miércoles por la noche, un residente de 23 años de Mrauk U dijo que corrió al lugar.

"Cuando llegué, el hospital estaba en llamas", dijo, pidiendo no ser identificado por motivos de seguridad. "Vi muchos cadáveres tirados y muchos heridos".

La junta, que dispone de la única fuerza aérea de Myanmar, utiliza cada vez más los ataques aéreos para atacar objetivos dentro de las zonas controladas por los rebeldes.

Entre enero y finales de noviembre de este año, la junta llevó a cabo 2.165 ataques aéreos, frente a los 1.716 de todo 2024, según el Armed Conflict Location & Event Data Project (Proyecto de datos de eventos y ubicación de conflictos armados).

Los grupos de resistencia formados tras el golpe se han combinado con los principales ejércitos étnicos, como el Ejército de Arakan, para enfrentarse al ejército, que lucha contra la rebelión en múltiples frentes.

Desde la ruptura del alto el fuego en 2023, el Ejército de Arakan ha expulsado a los militares de 14 de los 17 municipios de Rakáin, haciéndose con el control de un área mayor que Bélgica, según un análisis publicado por el ISEAS - Instituto Yusof Ishak.

El municipio de Mrauk-U, situado en el norte del estado de Rakáin, ha estado bajo el control del Ejército de Arakan desde el año pasado y no ha habido combates recientes en la zona, dijo Khine Thu Kha.

(Información de Reuters; edición de Devjyot Ghoshal y Michael Perry; editado en español por Patrycja Dobrowolska)