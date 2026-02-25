Al menos 30.000 muertos y 39 desaparecidos tras las fuertes lluvias del sureste de Brasil

Por Eduardo Simões, Isabel Teles y Sergio Queiroz

SÃO PAULO/JUIZ DE FORA, Brasil, 25 feb (Reuters) -

Al menos 30 personas murieron tras las fuertes lluvias que azotaron el estado de Minas Gerais, en el sureste de Brasil, según informaron las autoridades locales el martes, mientras que 39 personas siguen desaparecidas.

El departamento de bomberos del estado confirmó que las muertes se produjeron en las ciudades de Juiz de Fora y Ubá, separadas por unos 110 kilómetros.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva expresó sus condolencias en una publicación de X. "Nuestro objetivo es garantizar la asistencia humanitaria, el restablecimiento de los servicios básicos, el apoyo a las personas desplazadas y la ayuda para la reconstrucción", escribió.

Alrededor de 440 personas han sido desplazadas en Juiz de Fora, según informó el ayuntamiento, ya que las lluvias provocaron inundaciones y deslizamientos de tierra y obligaron a suspender las clases en las escuelas municipales.

Se han movilizado equipos especializados para responder a los incidentes y buscar a las personas desaparecidas, añadió. El departamento de bomberos del estado dijo que se habían desplegado 134 agentes en Juiz de Fora y Ubá.

"Es una situación precaria; hay muchas personas desaparecidas. Pero ayudándonos unos a otros, acabaremos encontrándolos a todos", dijo Gabriel Vitor, un bombero estatal de 24 años desplegado en Juiz de Fora.

ESTADO DE CALAMIDAD

El Gobierno de Brasil ha reconocido el estado de calamidad en Juiz de Fora, lo que acelerará las labores de socorro y la ayuda humanitaria, según ha informado en un comunicado.

Gran parte de Brasil entra en el pico de la temporada de lluvias durante el verano austral, de diciembre a marzo, lo que trae consigo frecuentes aguaceros intensos, tormentas eléctricas, inundaciones y deslizamientos de tierra.

"Fue terrible; no hay palabras para describir lo triste que es. Solo le pedimos a Dios que encuentre a los supervivientes y haga un milagro", dijo Jaqueline Teixeira, una residente de Juiz de Fora de 45 años.

El ayuntamiento de Juiz de Fora dijo que este ha sido el febrero más lluvioso de la historia de la ciudad, con unas precipitaciones que ya duplican con creces la cantidad prevista para el mes.

La alcaldesa Margarida Salomão dijo en un comunicado en las redes sociales que la situación era "crítica".

El Instituto Nacional de Meteorología de Brasil emitió el martes alertas de lluvias intensas para partes de 14 estados, entre ellos toda la zona de Minas Gerais y Río de Janeiro. (Información de Sérgio Queiroz en Juiz de Fora, Isabel Teles y Eduardo Simões en São Paulo, Rodrigo Viga Gaier en Río de Janeiro; edición de Gabriel Araújo, Rod Nickel y Alistair Bell; editado en español por Jorge Ollero Castela)