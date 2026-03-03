Al menos 30.000 personas desplazadas se encuentran en refugios en Líbano, según ACNUR

GINEBRA, 3 mar (Reuters) - Al ‌menos 30.000 ‌personas desplazadas ⁠han buscado protección en ​refugios ⁠en Líbano ⁠desde que comenzaron las ​hostilidades entre Israel ‌y Hezbolá ​el ​lunes, dijo el martes la agencia de la ONU para los refugiados.

"Las ​estimaciones conservadoras sugieren ⁠que casi 30.000 personas fueron ‌acogidas y registradas en refugios colectivos", dijo el portavoz del ACNUR, Babar Baloch.

"Muchas más ‌durmieron en sus automóviles al ⁠borde de ‌las carreteras o ⁠seguían atrapadas ⁠en atascos", añadió. (Información de Emma Farge en Ginebra; información adicional ‌de Olivia ​Le Poidevin; edición de Ludwig Burger; editado en español por ‌Benjamín Mejías Valencia)