Al menos 30.000 personas desplazadas se encuentran en refugios en Líbano, según ACNUR
GINEBRA, 3 mar (Reuters) - Al menos 30.000 personas desplazadas han buscado protección en refugios en Líbano desde que comenzaron las hostilidades entre Israel y Hezbolá el lunes, dijo el martes la agencia de la ONU para los refugiados.
"Las estimaciones conservadoras sugieren que casi 30.000 personas fueron acogidas y registradas en refugios colectivos", dijo el portavoz del ACNUR, Babar Baloch.
"Muchas más durmieron en sus automóviles al borde de las carreteras o seguían atrapadas en atascos", añadió. (Información de Emma Farge en Ginebra; información adicional de Olivia Le Poidevin; edición de Ludwig Burger; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)