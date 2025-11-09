Al menos 31 presos mueren en una cárcel de Ecuador durante jornada violenta

Al menos 27 reclusos fueron hallados muertos por asfixia el domingo por la tarde en una cárcel del suroeste de Ecuador, donde un motín armado había dejado en la madrugada cuatro fallecidos y decenas de heridos, informaron autoridades.

Con el hallazgo de la tarde, asciende a 31 el saldo de muertos por la jornada de violencia en la cárcel de Machala, en la provincia de El Oro.

Las cárceles ecuatorianas se han convertido en centros de operación de bandas de narcotraficantes, con más de 500 reclusos muertos desde 2021 en enfrentamientos entre grupos que compiten por el control de este lucrativo negocio.

En un comunicado, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) aseguró, sin ofrecer detalles, que las 27 personas halladas muertas durante la tarde "entre ellos cometieron asfixia, lo que produjo muerte inmediata por suspensión".

Las autoridades señalaron que aún trabajan para esclarecer los hechos.

Disparos y explosiones

El incidente de la madrugada se desató alrededor de las 03:00 locales (08:00 GMT) del domingo. Moradores del sector donde se encuentra el penal grabaron desde los exteriores los sonidos de disparos, explosiones y gritos de auxilio que salían desde el interior del centro de reclusión.

El SNAI informó en un comunicado que cuatro personas fallecieron durante los disturbios, mientras que 33 reclusos y un policía resultaron heridos.

Equipos de élite de la policía ingresaron "inmediatamente" al penal y retomaron el control tras el amotinamiento, señaló, y dijo que siete personas fueron capturadas y serán judicializadas.

Según el SNAI, estos enfrentamientos se debieron a "una reorganización" de algunos reclusos "en la nueva cárcel de máxima seguridad" construida por el gobierno del presidente Daniel Noboa en la provincia costera de Santa Elena (suroeste), cuya inauguración se espera para este mes.

Muertos por asfixia

Horas más tarde, la autoridad penitenciaria anunció el hallazgo de otros 27 cadáveres de personas que murieron por asfixia en "un suceso distinto al ocurrido en horas de la mañana".

"Equipos operativos y personal médico forense continúan trabajando en el lugar", agregó el servicio en un comunicado pasadas las 21:00 locales (02:00 GMT).

A finales de septiembre, otra confrontación armada en esa misma cárcel causó 14 muertes, entre ellas la de un funcionario penitenciario.

En 2024 los militares tomaron el control de las cárceles del país por orden de Noboa, quien declaró al país en un conflicto armado interno. Sin embargo, en agosto de este año, ocho de ellas, incluida la de Machala, fueron traspasadas a la policía.

La mayor matanza carcelaria en Ecuador se produjo en 2021, cuando más de un centenar de reclusos fueron asesinados en una penitenciaría de Guayaquil (suroeste).

Los presos llegaron a transmitir en vivo y por redes sociales los cruentos enfrentamientos, con cuerpos decapitados e incinerados.

