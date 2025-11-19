Al menos 32 heridos en región ucraniana de Járkov en nueva noche de ataques rusos

Nuevos ataques rusos con drones dejaron al menos 32 heridos en Járkov, anunció la mañana del miércoles el gobernador de esa región del este ucraniano.

Los ataques rusos las dos noches previas contra esa región ucraniana dejaron al menos cuatro muertos, incluyendo una adolescente de 17 años.

El gobernador de Járkov, Oleg Sinegubol, indicó que al menos 32 personas resultaron heridas en el ataque nocturno contra su región, incluyendo dos niños.

"Una niña de nueve años fue herida en el ataque enemigo contra Járkov. Los médicos le están dando toda la asistencia necesaria a la niña", escribió Sinegubol en Telegram.

"La niña tuvo una reacción aguda al estrés", agregó.

Los distritos urbanos de Slobidski y Osnovianski fueron alcanzados por 11 drones, causando incendios en un edificio de nueve pisos y garajes, señaló.

La prensa estatal reportó cuatro incendios en esos distritos, citando al portavoz de los servicios regionales de emergencia, Yevgen Vasilenko.

Rescatistas y policías evacuaron a 48 personas, incluyendo tres niños, de la entrada de un edificio, según Vasilenko.

El ataque ocurre en momentos que el presidente Volodimir Zelenski realiza una gira europea para generar apoyo para sus fuerzas armadas.

Rusia ha intensificado en los últimos meses sus ataques diarios con drones y misiles contra la infraestructura energética de Ucrania.

