Al menos 33 muertos en ataques de drones en mercados de Sudán: "Fuente médica"

Al menos 33 personas murieron cuando ataques con drones alcanzaron dos mercados en localidades controladas por paramilitares en el suroeste de Sudán, donde combaten a las fuerzas armadas, informó el domingo una fuente médica a la AFP.

Dos drones atacaron el sábado los mercados de Abu Zabad y Wad Banda, en el estado de Kordofán Occidental, declaró un médico del hospital de Abu Zabad, uno de los pocos activos en la zona, a través de una conexión Starlink.

"Ayer murieron 33 personas y 59 resultaron heridas", de las cuales 30 siguen en tratamiento en el hospital, dijo el médico que pidió mantener el anonimato.