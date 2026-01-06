Al menos 35 personas han muerto y 1200 han sido detenidas en protestas en Irán

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS (AP) — El número de muertos durante las recientes protestas en Irán ha aumentado a por lo menos 35 personas, dijeron activistas el martes.

La cifra proviene de la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos, que informó que más de 1.200 personas han sido detenidas en las protestas, las cuales comenzaron hace más de una semana.

Señaló que los fallecidos incluyen 29 manifestantes, cuatro niños y dos miembros de las fuerzas de seguridad. Se han registrado manifestaciones en más de 250 ubicaciones en 27 de las 31 provincias de Irán.

El grupo, que se basa en una red de activistas dentro de Irán para sus reportes, ha sido preciso en disturbios anteriores.

La agencia de noticias semioficial Fars, considerada cercana a la Guardia Revolucionaria de Irán, informó el lunes por la noche que unos 250 agentes de policía y 45 miembros de la fuerza voluntaria Basij han resultado heridos en las manifestaciones.

El presidente estadounidense Donald Trump dijo el viernes que si Teherán “mata violentamente a manifestantes pacíficos”, Estados Unidos “acudirá en su rescate”.

Aunque sigue sin estar claro cómo y si Trump intervendrá, sus comentarios provocaron una respuesta inmediata y airada, y funcionarios del gobierno iraní amenazaron con atacar a las tropas estadounidenses en el Oriente Medio. Los comentarios adquirieron nueva importancia después de que el ejército de Estados Unidos capturó el sábado al presidente venezolano Nicolás Maduro, un viejo aliado de Teherán.

Las protestas se han convertido en las más grandes en Irán desde 2022, cuando la muerte de Mahsa Amini, de 22 años, bajo custodia policial desencadenó manifestaciones a nivel nacional. Sin embargo, las protestas aún no han sido tan extendidas e intensas como esas.

Irán ha experimentado diversas protestas a nivel nacional en los últimos años. Debido a sanciones internacionales y después de librar una guerra con Israel, su moneda colapsó en diciembre, alcanzando 1,4 millones por dólar. Las protestas comenzaron poco después.

Comprender la magnitud de esta última ronda de protestas ha sido difícil. Los medios estatales iraníes han proporcionado poca información sobre las manifestaciones. Los videos en línea ofrecen solo breves y temblorosas imágenes de personas en las calles o el sonido de disparos. Los periodistas en Irán también enfrentan límites en la cobertura en general, como la necesidad de permiso para viajar por el país, así como la amenaza de acoso o arresto por parte de las autoridades.

Pero las protestas no parecen amainar, incluso después de que el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei dijera el sábado que “a los revoltosos hay que ponerlos en su lugar”.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.