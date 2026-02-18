Al menos 37 mineros muertos en Nigeria por intoxicación con monóxido de carbono: reporte

MAIDUGURI, NIGERIA, 18 feb (Reuters) -

Al menos 37 mineros murieron por intoxicación con monóxido de carbono mientras se encontraban bajo tierra en una mina informal en el estado de Plateau, en Nigeria, informaron el miércoles una fuente policial y un reporte de seguridad al que tuvo acceso Reuters.

El incidente ocurrió temprano el miércoles en una mina en Kampani, una comunidad en Wase, según el informe. Otras 25 personas han sido hospitalizadas.

Las conclusiones preliminares indican que las víctimas, de entre 20 y 35 años, murieron tras inhalar monóxido de carbono mientras trabajaban bajo tierra.

La mayoría de las minas de Nigeria operan de forma ilegal, sin tener en cuenta las normas de seguridad, y los trabajadores suelen carecer de equipos de protección. (Reporte de Ahmed Kingimi en Maiduguri, escrito por Ohuocha; editado en español por Javier Leira)