Al menos 379 presos por razones políticas solicitan amnistía en Venezuela y esperan su liberación

CARACAS (AP) — Tras la aprobación de la Ley de Amnistía en Venezuela, al menos 379 pedidos para acogerse a sus beneficios fueron presentados, según autoridades del país sudamericano, mientras organismos de defensa de derechos humanos verificaban el sábado las excarcelaciones derivadas de la nueva normativa

El legislativo aprobó el jueves la nueva ley para la liberación masiva de presos por motivos políticos y que aplicará para dirigentes opositores, sindicalistas, activistas de derechos humanos, estudiantes, académicos y periodistas, entre otros, detenidos durante meses o incluso años

El presidente de la Comisión Especial para el seguimiento de la Ley de Amnistía, Jorge Arreaza, señaló el viernes por la noche en la televisión estatal que se han recibido 379 pedidos de amnistía y que las excarcelaciones de los solicitantes se producirán entre el viernes y sábado. El sistema de justicia tiene 15 días para que se den las liberaciones, de acuerdo con la ley

Gonzalo Himiob, vicepresidente del Foro Penal, una de las organizaciones civiles que monitorea la situación de los presos en Venezuela, indicó el sábado a The Associated Press que hasta el momento se registran “algunos liberados en el estado de Barinas”, en el suroeste del país, pero el proceso de verificación de excarcelaciones por amnistía continuaba, precisó

La nueva ley excluye a los condenados por homicidio, narcotráfico, violaciones graves de derechos humanos y rebelión militar

Organismos defensores de derechos humanos piden que la ley se aplique a todos los prisioneros por motivos políticos, aunque no figuren entre los beneficiarios

“Es discriminatorio e inconstitucional excluir de la amnistía a militares presos y perseguidos políticos”, reclamó el sábado en X el presidente del Foro Penal, Alfredo Romero. Sin ello “no puede hablarse de convivencia nacional”, subrayó

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela desde el 5 de enero —tras la intervención militar estadounidense que terminó con la captura del expresidente Nicolás Maduro y su esposa —, aspiró que la ley sirva para impulsar el diálogo en el país y reparar las heridas por la confrontación política en el país sudamericano desde la llegada al poder del fallecido presidente socialista Hugo Chávez en 1999

La organización civil Justicia, Encuentro y Perdón cifró en 459 las excarcelaciones de detenidos por motivos políticos, entre el 8 de enero y el 20 de febrero