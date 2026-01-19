-Al menos 39 muertos tras la colisión de dos trenes de alta velocidad en España

Por Nina Lopez y Michael Francis Gore

MADRID, 19 ene (Reuters) - Al menos 39 personas murieron en el sur de España después de que un tren de alta velocidad descarrilara y chocara con otro que circulaba en sentido contrario el domingo por la noche, lo que supone el peor accidente ferroviario del país desde 2013. El accidente se produjo a las 19:45 (1845 GMT) cerca de Adamuz, en la provincia de Córdoba, a unos 360 kilómetros al sur de la capital, Madrid. Según los servicios de emergencia, dejó 122 heridos, 48 de los cuales siguen hospitalizados y 12 en cuidados intensivos.

Imágenes tomadas por un dron de Reuters en el lugar del accidente mostraban vagones retorcidos y volcados bajo la luz de los focos. Algunos pasajeros habían salido por las ventanas destrozadas, mientras que otros eran trasladados en camillas, según imágenes difundidas en las redes sociales.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, dijo el lunes que el número de muertos había ascendido a 39 y que aún no era definitivo.

"Quiero expresar todo mi agradecimiento al enorme trabajo de los equipos de rescate durante la noche, en circunstancias muy difíciles, y mis condolencias a víctimas y familia en estos momentos tan terribles".

Según un comunicado de la empresa ferroviaria estatal Renfe, en los dos trenes, operados por IRYO y Alvia, viajaban alrededor de 400 pasajeros. La mayoría de ellos eran españoles que viajaban hacia Madrid o desde la capital tras el fin de semana.

El tren de IRYO cubría el trayecto entre Málaga y Madrid. El segundo tren se dirigía a Huelva y circulaba a unos 200 kilómetros por hora en el momento del impacto, según informó el periódico El País. El número de víctimas mortales es el más alto en un accidente ferroviario desde 2013, cuando un tren descarriló en la ciudad noroccidental de Santiago de Compostela y se incendió, causando 80 muertos y 145 heridos.

CANCELACIÓN DE TRENES A ANDALUCÍA

Más de 200 trenes entre Madrid y la región meridional de Andalucía —incluidas las principales ciudades de Córdoba, Sevilla y Granada— fueron cancelados el lunes, según RTVE.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cancelado su agenda para el lunes, según informó su oficina en un comunicado. Aún se desconoce la causa del accidente, según dijo Puente a los periodistas en una rueda de prensa celebrada el domingo en la estación de Atocha, en Madrid.

La red ferroviaria de alta velocidad de España, con 3.622 kilómetros de vías, es la mayor de Europa y la segunda más grande del mundo después de China, según la empresa estatal gestora de infraestructuras ferroviarias ADIF.

El Gobierno fue criticado el año pasado por una serie de retrasos en la red, causados por cortes de electricidad y el robo de cables de cobre de las líneas. La red es vulnerable a los robos de cables, ya que atraviesa grandes extensiones de campo sin poblar.

España abrió su red ferroviaria de alta velocidad a la competencia privada en 2020 con el fin de ofrecer alternativas de bajo coste a los trenes AVE de Renfe. IRYO es una empresa conjunta entre el operador ferroviario estatal italiano Ferrovie dello Stato, la aerolínea Air Nostrum y el fondo de inversión en infraestructuras español Globalvia.

Comenzó a operar en noviembre de 2022, inicialmente en la ruta Madrid-Barcelona y posteriormente ampliándose a otras ciudades importantes. Alvia es operada por Renfe (Información de Victoria Waldersee; edición de David Latona, editado en español por María Bayarri y Tomás Cobos)