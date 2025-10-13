Al menos 40 muertos en accidente de bus en Sudáfrica

Al menos 40 personas murieron cuando un autobús de pasajeros cayó por un terraplén en Sudáfrica, informó el lunes una ministra provincial de Transporte.

El autobús con destino a Zimbabue se estrelló el domingo a unos 90 kilómetros de la frontera cuando el conductor al parecer perdió el control, indicó Violet Mathye, ministra de Transporte de la provincia nororiental de Limpopo.

Los rescatistas "aún trabajan en el sitio pero se han confirmado hasta ahora unos 40 cadáveres", declaró Mathye a la televisión Newzroom Afrika. Entre los muertos hay una bebé de 10 meses.

Otras 38 personas fueron hospitalizadas mientras los socorristas continúan buscando más víctimas, declaró la ministra a eNCA media.

El bus partió de la ciudad de Puerto Elizabeth, a unos 1500 km de distancia, y entre sus pasajeros había personas de Malaui y Zimbabue que trabajaban en Sudáfrica.

El accidente pudo ser causado por cansancio del conductor o una falla mecánica, según la ministra.

Sudáfrica tiene una compleja y muy transitada red vial, con elevadas tasas de mortalidad atribuidas generalmente a exceso de velocidad o vehículos en mal estado.

