Al menos 42 civiles han muerto en Afganistán por el conflicto con Pakistán, según la ONU

KABUL, 3 mar (Reuters) - Al menos 42 civiles han muerto y 104 han resultado heridos en ‌Afganistán en los combates ‌con Pakistán ⁠entre el 26 de febrero y el 2 de marzo, dijo el martes la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán, mientras el conflicto militar entre ​los dos países ⁠entraba ⁠en su sexto día.

La tensión militar entre los países islámicos del sur de Asia seguía siendo elevada el ​martes. Afganistán afirmó que había capturado otro puesto pakistaní en la región de Kandahar y que ‌los combates entre los antiguos aliados convertidos en enemigos "seguían en ​curso".

"Las víctimas civiles incluyen las causadas por ​fuego indirecto en enfrentamientos transfronterizos... así como las causadas por ataques aéreos", dijo la agencia de la ONU, que añadió que las cifras eran "preliminares".

El conflicto, el peor entre ambos países en años, se desencadenó la semana pasada por lo que los gobernantes talibanes de Afganistán calificaron de ataques de represalia contra instalaciones pakistaníes en respuesta a los ​ataques de Pakistán contra milicianos en Afganistán.

Afganistán dice que las fuerzas pakistaníes atacaron a sus civiles, acusación que Islamabad niega.

Islamabad ha lanzado misiles aire-tierra ⁠contra instalaciones militares talibanes durante la última semana, e incluso ha atacado directamente al Gobierno talibán por primera vez, acusado de dar ‌cobijo a milicianos que llevan a cabo ataques contra Pakistán desde su territorio.

Las fuerzas pakistaníes destruyeron una base militar en la provincia afgana de Nangarhar en una exitosa operación aérea, según informaron el martes fuentes de seguridad pakistaníes.

LA AGENCIA DE LA ONU PIDE EL CESE DE LOS COMBATES

Ambas partes afirman haber matado a decenas de soldados del bando contrario y haber causado graves daños a instalaciones militares desde que comenzaron los ‌combates.

Reuters no ha podido verificar las cifras.

El presidente pakistaní, Asif Ali Zardari, reiteró el lunes, durante una ⁠sesión conjunta del Parlamento, que Islamabad no permitiría que el territorio de sus vecinos se utilizara ‌para lanzar ataques contra él.

"El suelo de Pakistán es sagrado. No permitiremos que ninguna ⁠entidad, nacional o extranjera, utilice el territorio vecino para desestabilizar nuestra paz", ⁠dijo.

La Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán pidió el cese de los combates y advirtió de que la violencia, que ha desplazado a unas 16.400 familias, ha empeorado la situación del pueblo afgano, que aún se estaba recuperando de los sucesivos terremotos de agosto y septiembre, que causaron la muerte ‌a más de 1.400 personas.

"Las restricciones a ​la circulación en la zona fronteriza debido al conflicto activo han reducido la capacidad de los organismos humanitarios y sus socios para prestar asistencia vital y de otro tipo en las zonas más afectadas", dijo.

(Información de Mohammad Yunus Yawar y Asif Shahzad; redacción de ‌Sakshi Dayal; edición de YP Rajesh; editado en español por Benjamín Mejías Valencia y Paula Villalba)