Al menos 42 muertos en un accidente de autobús en una región montañosa de Sudáfrica

JOHANNESBURGO, 13 oct (Reuters) -

Al menos 42 personas murieron en un accidente de autobús en una región montañosa del norte de Sudáfrica, informó el lunes el presidente Cyril Ramaphosa en un comunicado.

El accidente tuvo lugar en la carretera N1, cerca de Makhado, en la provincia de Limpopo, según el comunicado. Muchos de los viajeros eran ciudadanos de Zimbabue y Malaui que se dirigían a sus países de origen desde la ciudad de Gqeberha, en Cabo Oriental.

“Esto es una tragedia tanto para Sudáfrica como para nuestros Estados hermanos de Zimbabue y Malaui”, dijo Ramaphosa.

