Al menos 44 personas mueren en ataque israelí, afirma la defensa civil de Gaza

La agencia de defensa civil de Gaza informó que las fuerzas israelíes mataron al menos a 44 personas el jueves, entre ellas 25 en Ciudad de Gaza, donde el ejército intensifica los bombardeos antes de una ofensiva planificada.

Casi dos años después del devastador conflicto, Israel reforzó sus fuerzas en los últimos días, con tropas operando en las afueras de Ciudad de Gaza, el mayor centro urbano del territorio palestino.

En Tel al Hawa, barrio del oeste de Ciudad de Gaza donde tuvo lugar el ataque, imágenes de AFP muestran a palestinos frente a tiendas dañadas, recogiendo pertenencias esparcidas.

Isra al Basus, que vive allí, relató haber visto la tienda vecina a la suya en llamas. "Mis hijos y yo dormíamos cuando escuchamos los bombardeos. Cayó metralla sobre nosotros y mis cuatro hijos empezaron a gritar", relató.

En el hospital Al Shifa de Ciudad de Gaza, cuerpos envueltos en sudarios blancos yacían en el suelo de la morgue.

Una mujer acariciaba la cabeza de su hijo muerto mientras su cuerpo permanecía afuera sobre una camilla. "¿Con quién me dejas, hijo? ¿Por qué? ¿Por qué?", lloraba.

Más al sur, en el campo de refugiados de Nuseirat, la defensa civil informó que un ataque aéreo israelí mató a siete personas, incluidos tres niños.

Imágenes de AFP desde el lugar muestran a un palestino, Yusef Suleiman, con su nieta, caminando por un refugio bombardeado donde colgaban jirones de tela de los postes de las tiendas.

Suleiman dijo que el ataque antes del amanecer mató a su sobrino, a la esposa de este y a sus dos hijos.

Las restricciones a los medios en Gaza y las dificultades de acceso a muchas zonas impiden a AFP verificar de manera independiente las cifras y detalles proporcionados por la agencia de defensa civil o por el ejército israelí.

