al menos 45 muertos en accidente de avión militar filipino

(Amplía cifra de muertos)

Por Karen Lema

4 jul (Reuters) - Un avión de la Fuerza Aérea de Filipinas se estrelló y estalló en llamas en una isla del sur el domingo, causando la muerte de al menos 45 personas después de que algunas saltaran del fuselaje, dijeron funcionarios de seguridad, en el peor desastre aéreo militar del país en casi 30 años. Las imágenes de la escena mostraban llamas y humo saliendo de los escombros esparcidos entre los árboles mientras hombres en uniforme de combate se arremolinaban y una columna de espeso humo negro se elevaba hacia el cielo. El avión de transporte Lockheed C-130, que transportaba tropas con destino a operaciones de contrainsurgencia, se estrelló con 96 personas a bordo. El avión había intentado aterrizar en el aeropuerto de Jolo, pero sobrepasó la pista sin aterrizar. No pudo recuperar suficiente poder y altura y se estrelló en la cercana Patikul. "Se vio a varios soldados saltando de la aeronave antes de que golpeara el suelo, evitando la explosión causada por el accidente", dijo la Fuerza de Tarea Conjunta Sulu en un comunicado. No quedó claro de inmediato cuántos saltaron o si habían sobrevivido. El ejército del extenso archipiélago filipino ha estado librando una larga guerra contra militantes islamistas de Abu Sayyaf y otras facciones. El Departamento de Defensa Nacional dijo que 45 personas murieron, incluidos tres civiles en el lugar, mientras que 53 resultaron heridas, incluidos cuatro civiles. Cinco militares seguían desaparecidos. Un portavoz militar, el coronel Edgard Arévalo, dijo que no había señales de ningún ataque al avión, pero aún no se ha iniciado una investigación. (Por Karen Lema en Manila y Maria Ponnezhath en Bengaluru; reporte adicional de Neil Jerome Morales: Editado en español por Juana Casas y Rodrigo Charme)

Reuters