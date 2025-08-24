Al menos 45 palestinos muertos en Gaza en ataques israelíes durante la jornada del domingo

MADRID, 24 Ago. 2025 (Europa Press) -

Al menos 45 personas han muerto en la Franja de Gaza como consecuencia de ataques israelíes en distintos puntos de la Franja de Gaza, según fuentes médicas citadas por la televisión Al Yazira. Entre los fallecidos hay al menos 20 personas que estaban esperando para recibir ayuda humanitaria, según la información de los hospitales gazatíes.

Mientras, las Fuerzas Armadas israelíes continúan con sus operaciones en torno a la asediada ciudad de Gaza, objetivo declarado de la ofensiva. El Ejército israelí cuenta ya con presencia en algunos barrios como el de Sabra, donde este domingo han muerto al menos seis personas en un bombardeo de artillería.

Otras cinco personas han muerto en el sur del enclave palestino mientras esperaban para recibir ayuda humanitaria, según han denunciado fuentes del Hospital Nasser. Otras dos personas han muerto en un bombardeo sobre una tienda de campaña para desplazados en Jan Yunis, en el sur de la Franja. La zona ha sido bombardeada por la artillería y por la aviación israelíes.

Dos personas más han muerto en un ataque de un dron sobre una tienda de campaña en Jan Yunis, según ha denunciado el Hospital de Campaña Kuwait. En el barrio de Al Tufá y en Deir al Balá han fallecido dos personas más, según fuentes del Hospital Bautista.