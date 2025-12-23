Al menos 5 muertos después de que avión de la Marina de México en misión médica cayera en Texas

GALVESTON, Texas, EE.UU. (AP) — Un pequeño avión de la Marina de México que transportaba a un joven paciente médico y a otras siete personas se estrelló el lunes cerca de Galveston, causando la muerte de al menos cinco personas y desencadenando una búsqueda en las aguas a lo largo de la costa de Texas, informaron funcionarios.

Cuatro de las personas a bordo eran oficiales de la Marina y cuatro eran civiles, incluyendo un niño, indicó la Marina de México en una declaración a The Associated Press. Dos de los pasajeros eran de una organización sin fines de lucro que brinda ayuda a niños mexicanos con quemaduras graves, lo cual incluye transportes a un hospital en Galveston.

Luke Baker, suboficial de la Guardia Costera de Estados Unidos, indicó que al menos cinco de los que estaban a bordo habían muerto, pero no identificó a los pasajeros.

La causa del choque está bajo investigación.

La Marina de México señaló en un comunicado que “reitera su más sentidas condolencias a los familiares de las personas que perdieron la vida en este trágico siniestro”.

El choque ocurrió por la tarde en la Bahía de Galveston, cerca de la base de la carretera elevada que conecta la isla de Galveston con el continente. Los equipos de emergencia y búsqueda se apresuraron al lugar, cercano al popular destino de playa a lo largo de la costa de Texas, a unos 80 kilómetros (50 millas) al sureste de Houston.

Sky Decker, un capitán de yate profesional que vive a aproximadamente una milla (1,6 kilómetros) del lugar del accidente, dijo que saltó a su bote para ver si podía ayudar. Dijo que recogió a dos agentes de policía que lo dirigieron a través de la densa niebla hacia un avión casi completamente sumergido. Decker se lanzó al agua y encontró a una mujer gravemente herida atrapada debajo de sillas y otros escombros.

“No podía creerlo. Ella tenía tal vez 3 pulgadas de espacio de aire para respirar”, dijo. “Y había combustible de avión mezclado con el agua, los vapores eran realmente malos. Ella estaba realmente luchando por su vida”.

Dijo que también sacó a un hombre sentado frente a ella que ya había muerto. Describió a ambos como vestidos con ropa de civil.

La Marina de México informó que el avión estaba ayudando en una misión médica en coordinación con la Fundación Michou y Mau, que proporciona transportes de emergencia a niños con quemaduras que amenazan la vida al hospital Shriners Children’s en Galveston, según el sitio web de la organización sin fines de lucro.

“Expresamos nuestra profunda solidaridad con las familias ante los hechos ocurridos", indicó la fundación dijo en una publicación en X. "Acompañamos su dolor con respeto y cercanía, honrando la memoria y reafirmando nuestro compromiso con la atención humana, sensible y digna a los niños con quemaduras”.

La declaración de la Marina mexicana señaló que el avión tuvo un “accidente” durante su aproximación a Galveston, pero no dio más detalles.

Equipos de la Administración Federal de Aviación y de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte han llegado al lugar del choque, indicó el Departamento de Seguridad Pública de Texas en la red social X.

Un portavoz de la NTSB señaló que están "al tanto de este accidente y están recopilando información al respecto". El departamento policial del condado Galveston manifestó que miembros de su equipo de buceo, de su unidad de escenas del crimen, de su unidad de drones y de patrulla se habían movilizado para apoyar.

No está claro por el momento si el clima tuvo algo que ver. Sin embargo, el área ha estado experimentando condiciones de niebla en los últimos días, según Cameron Batiste, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional. Indicó que aproximadamente a las 2:30 de la tarde del lunes llegó un banco de niebla que sólo permitía una visibilidad de aproximadamente 800 metros (media milla).

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.