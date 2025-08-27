Al menos 5 niños heridos en un tiroteo en una escuela católica de Mineápolis

MINNEAPOLIS (AP) — Al menos cinco niños resultaron heridos en un tiroteo el miércoles durante la primera semana de clases en una escuela católica de Minneapolis, dijeron las autoridades y un hospital. El gobernador Tim Walz calificó la violencia de “horrible”.

El gobierno de la ciudad de Minneapolis dijo que el agresor había sido “contenido” después de los disparos en la Escuela Católica de la Anunciación y que ya no había ninguna “amenaza activa” para los residentes.

Walz dijo en las redes sociales que había sido informado sobre el tiroteo.

“Estoy rezando por nuestros niños y maestros cuya primera semana de clases fue empañada por este horrible acto de violencia”, escribió Walz en X.

Children’s Minnesota, un hospital pediátrico de traumatología, dijo en un comunicado que cinco niños fueron admitidos para recibir atención. Hennepin Healthcare, que tiene el departamento de emergencias más grande de Minnesota, dijo que también estaba atendiendo a pacientes del tiroteo.

Mientras la policía, el FBI y otros agentes federales y ambulancias convergían en la escuela, el presidente Donald Trump dijo en una publicación de Truth Social que está al tanto sobre el “trágico tiroteo” y que la Casa Blanca continuaría monitoreándolo.

La escuela fue evacuada y las familias de los estudiantes fueron dirigidas posteriormente a una “zona de reunificación” en la escuela.

Inaugurada en 1923, la escuela desde pre-kindergarten hasta octavo grado tenía programada una misa para toda la escuela a las 8:15 a.m. del miércoles por la mañana, según su sitio web. El lunes fue el primer día de clases. Publicaciones recientes en redes sociales de la escuela muestran a niños sonriendo en un evento de regreso a clases, mostrando proyectos de arte de verano, jugando juntos y disfrutando de helados.

En una reunión de funcionarios demócratas en otro lugar de Minneapolis, el presidente del Comité Nacional Demócrata, Ken Martin, señaló el tiroteo y la “cantidad desconocida de víctimas”.

Se trata de uno de los tiroteos en la ciudad en menos de 24 horas. Una persona murió y otras seis resultaron heridas en una balacera el martes por la tarde frente a una secundaria en Minneapolis. Horas después, dos personas murieron en otros dos tiroteos en la ciudad.

El tiroteo en la escuela del miércoles también siguió a una serie de llamadas falsas sobre supuestos tiroteos en al menos una docena de campus universitarios de Estados Unidos.

Las advertencias falsas, a veces con sonidos de disparos de fondo, llevaron a las universidades a enviar mensajes de texto para “correr, esconderse, luchar” y asustaron a los estudiantes de todo el país al comenzar el año escolar.

Hannah Fingerhut en Des Moines, Iowa; Jennifer Peltz en Nueva York; Jack Dura en Bismarck, Dakota del Norte; y Sarah Brumfield en Cockeysville, Maryland; contribuyeron a este informe.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.