Al menos 50 alumnos secuestrados en escuela católica nigeriana lograron escapar, según la Iglesia

MAIDUGURI, Nigeria, 23 nov (Reuters) - Cincuenta de los más de 300 alumnos secuestrados en una escuela católica nigeriana la semana pasada lograron escaparse, según informó el domingo la Asociación Cristiana de Nigeria (CAN).

Los alumnos se fugaron entre el viernes y el sábado y ya han logrado reunirse con sus padres, dijo el presidente de la CAN, Bulus Yohanna, en un comunicado.

Alrededor de 253 niños, incluidos 12 miembros del personal, siguen en cautiverio, añadió Yohanna, un obispo católico que también es propietario de la escuela.

Hombres armados secuestraron el viernes a estudiantes y profesores de la escuela St. Mary, en el noroeste del país, el último de una serie de ataques a colegios esta semana que obligó al Gobierno a cerrar 47 centros educativos.

El papa León pidió el domingo la liberación inmediata de los niños y el personal secuestrados, uno de los peores secuestros masivos jamás registrados allí.

"Hago un llamado de corazón para la liberación inmediata de los rehenes", dijo León XIV al final de una misa en la plaza de San Pedro de Roma.

(Reporte de Ahmed Kingimi; escrito por Ben Ezeamalu; editado en español por Carlos Serrano)