Al menos 50 muertos y 300 heridos tras colisión de trenes en el este de india: medios

2 jun (Reuters) - Al menos 50 personas murieron y 300 fueron hospitalizadas en India después de que un tren de pasajeros descarrilara y chocara el viernes con un tren de mercancías en el distrito de Balasore, en Odisha, reportó la prensa local.

Las operaciones de rescate estaban en marcha en el lugar y se está prestando "toda la asistencia posible" a los afectados, dijo el primer ministro indio, Narendra Modi, en un tuit.

La colisión es un "grave accidente", dijo a la prensa H K Dwivedi, secretario jefe de Bengala Occidental. Funcionarios de South Eastern Railway, que no quisieron dar su nombre, dijeron que temen que haya muchas víctimas, sin revelar el número de fallecidos.

El Coromandel Express, que va de Calcuta a Chennai, descarriló y cayó en la vía opuesta, y hay muchas personas aún atrapadas, según los informes de prensa.

"No puedo comentar los detalles ahora mismo ni las cifras de víctimas. Estaba en Delhi y me he desplazado rápidamente al lugar del accidente", declaró a Reuters Archana Joshi, directora general de South Eastern Railway.

Joshi dijo que un gran número de heridos estaban siendo trasladados a hospitales. "Los equipos de rescate de Kharagpur y otras estaciones cercanas ya han llegado al lugar. Las tareas de ayuda y rescate están en marcha". (Reportaje de Abinaya Vijayaraghavan en Bengaluru, Jatindra Dash y Subrata Nag Choudhury, reporte adicional de Shubhendu Satish Deshmukh. Editado en español por Javier Leira)

