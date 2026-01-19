Al menos 5.000 muertes verificadas en las protestas de Irán, según responsable iraní

19 ene (Reuters) -

Un representante iraní la región dijo el domingo que las autoridades habían comprobado que al menos 5.000 personas habían muerto en las protestas en Irán, entre ellas unos 500 miembros del personal de seguridad, y culpó a "terroristas y alborotadores armados" de matar a "iraníes inocentes".

El representante, que no quiso dar su nombre debido a lo delicado del asunto, también dijo a Reuters que algunos de los enfrentamientos más intensos y el mayor número de muertos ocurrieron en las zonas kurdas del noroeste de Irán, una región en la que los separatistas kurdos han estado activos y donde estos estallidos han sido de los más violentos en anteriores periodos de disturbios.

"No se espera que la cifra final de muertos aumente mucho", dijo y añadió que "Israel y grupos armados extranjeros" habían apoyado y equipado a los manifestantes.

Las autoridades iraníes suelen culpar de los disturbios a enemigos extranjeros, entre ellos Israel, archienemigo de la República Islámica que lanzó ataques militares contra Irán en junio.

El grupo de defensa de los derechos humanos HRANA, con sede en Estados Unidos, dijo el sábado que el número de víctimas mortales ascendía a 3.308, y que se estaban examinando otros 4.382 casos. El grupo afirmó haber confirmado más de 24.000 detenciones.

El grupo de derechos de los kurdos iraníes Hengaw, con sede en Noruega, ha manifestado que entre las regiones donde hubo fuertes medidas de seguridad durante las protestas de finales de diciembre se encontraban las zonas kurdas del noroeste.