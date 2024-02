MELBOURNE, Australia (AP) — Al menos 53 hombres fueron masacrados al agudizarse la violencia entre tribus en Papúa Nueva Guinea, informó la prensa australiana el lunes.

Una tribu, sus aliados y mercenarios se dirigían a atacar a una tribu vecina cuando fueron emboscados el domingo en la provincia de Enga, en las sierras remotas de la nación del Pacífico Sur, informó George Kakas, superintendente interino de la real policía de Papúa Nueva Guinea, en declaraciones a Australian Broadcasting Corp.

La policía anticipaba encontrar más cuerpos entre los heridos que escaparon al bosque, añadió. “Estos miembros de la tribu fueron masacrados por toda la campiña”, dijo Kakas a la ABC.

Se recuperaron cuerpos en el campo de batalla, caminos y a las orillas de un río, y luego fueron colocados en vehículos policiales para su traslado al hospital. Kakas indicó que las autoridades seguían contando “a los que fueron baleados, resultaron heridos y corrieron hacia la maleza”.

“Asumimos que la cifra aumentará a 60 o 65”, indicó.

Kakas señaló que podría ser el incidente con mayor número de muertos en la región, en donde existen pocos caminos y la mayor parte de la población se dedica a la agricultura de subsistencia.

La policía en la capital Puerto Moresby no respondió de inmediato a una solicitud de The Associated Press para que proporcionara información acerca de la masacre.

Papúa Nueva Guinea es una nación diversa en vías de desarrollo con 10 millones de habitantes y 800 idiomas, la cual se ubica en una zona de importancia estratégica en el Pacífico sur.

La seguridad interna se ha convertido en un desafío cada vez mayor para el gobierno mientras China, Estados Unidos y Australia buscan estrechar lazos en materia de seguridad.

El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, dijo que su gobierno está preparado para brindar ayuda a Papúa Nueva Guinea, el vecino más cercano de Australia y el mayor receptor de asistencia extranjera australiana.

“Las noticias procedentes de Papúa Nueva Guinea son muy perturbadoras”, manifestó Albanese.

“Seguimos disponibles para brindar el apoyo necesario de manera práctica, desde luego, para ayudar a nuestros amigos en PNG”, añadió.

Albanese dijo que Australia ya brinda “apoyo considerable” a Papúa Nueva Guinea y colabora en el adiestramiento de sus agentes policiales.

La violencia tribal en la región de Enga se ha intensificado desde las elecciones de 2022, en las que fue refrendado el gobierno del primer ministro James Marape. Los comicios y las subsecuentes acusaciones de fraude y anomalías siempre han detonado actos de violencia en todo el país.