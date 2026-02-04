Al menos 56 muertos y más de 4.000 damnificados deja temporada de lluvias en Perú

Las intensas lluvias que se registran en Perú desde diciembre pasado dejan a la fecha un saldo de 56 personas muertas y más de 4.000 damnificados, informó el miércoles el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

La mayoría de las víctimas perdió la vida por deslizamientos de tierras, inundaciones, tormentas eléctricas y el desborde de ríos causados en las regiones andinas y amazónicas del país.

La cifra de "muertes hasta la fecha llegó a 56", dijo a la AFP el general Luis Arroyo, jefe de Indeci, y el de "damnificados es 4.094", además de que 1.584 viviendas quedaron inhabitables desde diciembre pasado.

Arroyo indicó catorce murieron por rayos.

La temporada de lluvias en Perú corre de diciembre a abril. En la de 2025 hubo 96 muertes y más de 127.000 damnificados por las precipitaciones, según Defensa Civil.

Las lluvias se concentran en la sierra central y sur.