Al menos 6 muertos en un incendio en un centro comercial de Pakistán

Karachi es la ciudad más grande de Pakistán y capital de la provincia meridional de Sindh.

Los equipos de rescate, apoyados por 22 autobombas, cisternas y decenas de ambulancias, lograron entrar de forma limitada en el edificio, utilizando cámaras térmicas para buscar sobrevivientes.

Las autoridades informaron que solo el 5-10% de la estructura era accesible debido a los graves daños y al denso humo atrapado dentro del centro comercial, que en su mayoría carecía de ventanas.

El primer ministro de Sindh, Murad Ali Shah, declaró que las operaciones de rescate están en curso y prometió una compensación transparente para las víctimas, advirtiendo al mismo tiempo que muchos edificios antiguos de Karachi carecen de medidas de seguridad contra incendios básicas.

Las autoridades afirmaron que el incendio, que estalló la noche del sábado en una floristería, destruyó más de 1.200 negocios y comprometió gravemente la estructura, temiendo un colapso. (ANSA).