Al menos 64 muertos y 65 desaparecidos por lluvias en México

Al menos 64 personas murieron y otras 65 se encuentran desaparecidas debido al destructivo impacto de lluvias torrenciales que afectan desde la semana pasada a varios estados del centro y el este de México, informó este lunes el gobierno.

Las víctimas mortales y los mayores daños se localizan sobre todo en los estados de Veracruz (este), Hidalgo y Puebla (centro), reportó la jefa nacional de Protección Civil, Laura Velázquez.

Las lluvias más intensas se registraron entre el lunes y el jueves de la semana pasada, lo que provocó "el aumento del nivel de los ríos y los arroyos aledaños a estos estados", generando inundaciones y destrozos, detalló Velázquez, durante la conferencia matinal de la presidenta Claudia Sheinbaum.

En cuanto a los desaparecidos, el mayor número de víctimas se concentra en el estado de Hidalgo, con 43 personas según el reporte oficial, seguido por Veracruz y Puebla.

En la zona serrana de Hidalgo una serie de pequeñas comunidades siguen aisladas por el cierre de caminos, lo que ha obligado a establecer un limitado puente aéreo para atender las emergencias.

AFP constató la tarde del domingo los movimientos de helicópteros militares y estatales en la ciudad de Pachuca, la capital de Hidalgo.

Varios pacientes de un hospital del municipio de San Bartolo de Tutotepec fueron trasladados en helicópteros ante el cierre de caminos que mantienen a varios caseríos incomunicados, informaron autoridades locales.

jla/sem/val