Al menos 648 muertos en la represión de las protestas en Irán, según ONG

Al menos 648 manifestantes murieron en Irán desde el 28 de diciembre, inicio del movimiento de protesta contra el gobierno, anunció el lunes la ONG Iran Human Rights, con sede en Noruega.

"La comunidad internacional tiene el deber de proteger a los manifestantes civiles frente a las matanzas perpetradas por la República Islámica", declaró el director de IHR, Mahmood Amiry Moghaddam, al comunicar el nuevo balance de muertes verificado por la ONG.

IHR señaló que "según algunas estimaciones, más de 6000 podrían haber muerto", pero advirtió que el apagón casi total de internet impuesto por las autoridades iraníes durante casi cuatro días hace "extremadamente difícil verificar de manera independiente estos informes".