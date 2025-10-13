LA NACION

Al menos 66 heridos al chocar dos trenes en Eslovaquia

13 oct (Reuters) - Dos trenes chocaron el lunes en el este de Eslovaquia, lo que provocó el descarrilamiento de una locomotora y un vagón, y al menos 66 personas resultaron heridas, según informaron los servicios médicos de emergencia y la policía.

No se informó de muertes en el accidente, que según la policía se produjo frente a un túnel cerca de la localidad de Jablonov nad Turnou, a unos 55 kilómetros al oeste de Kosice, la principal ciudad de la región oriental de Eslovaquia.

Según los servicios médicos de urgencia del país, 16 personas sufrieron heridas moderadas o graves y al menos 50 resultaron heridas leves. Imágenes de la policía publicadas en Facebook mostraban restos destrozados y una locomotora y un vagón que se habían salido de las vías tendidos en la ladera de una colina tras el accidente, que ocurrió poco después de las 10:00 horas (0800 GMT).

En los trenes viajaban unos 80 pasajeros, según la policía.

Los Ferrocarriles Eslovacos dijeron que los dos trenes chocaron en un punto donde las vías se cruzan y se convierten en una sola línea, y que se estaba investigando la causa.

(Información de Jason Hovet y Jan Lopatka en Praga; edición de Alison Williams, Aidan Lewis, Alexandra Hudson; edición en español de María Bayarri Cárdenas)

