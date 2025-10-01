Al menos 69 personas mueren tras un fuerte terremoto en el centro de Filipinas

Por Adrian Portugal y Eloisa Lopez

CEBÚ, Filipinas, 1 oct (Reuters) -

El número de muertos por el terremoto de magnitud 6,9 que sacudió el centro de Filipinas ascendió a 69 el miércoles, según un responsable de catástrofes, mientras las autoridades organizaban un esfuerzo de rescate para encontrar supervivientes tras uno de los movimientos telúricos más fuertes del país en una década.

El terremoto, de poca profundidad, se produjo a última hora del martes frente a la costa de la isla de Cebú, el suministro eléctrico y dañó edificios. No estaba claro el número de desaparecidos. El número de muertos ascendía a 69 a última hora de la mañana del miércoles, según Jane Abapo, de la oficina regional de Defensa Civil, que citaba datos preliminares de la agencia provincial de catástrofes.

La agencia nacional de catástrofes dijo anteriormente que el número de víctimas podría ascender a 60 y que había 150 heridos.

El hospital de la ciudad de Bogo, cerca del epicentro del terremoto, estaba "desbordado", dijo a la prensa Raffy Alejandro, responsable de Defensa Civil.

Los guardacostas filipinos desplegaron una embarcación con decenas de médicos, enfermeras y personal sanitario con destino a Bogo, mientras que el presidente Ferdinand Marcos Jr. aseguró a los supervivientes una rápida asistencia. Secretarios del gabinete dirigieron sobre el terreno las operaciones de socorro.

"Estamos evaluando los daños y las necesidades", dijo Marcos a la prensa tras distribuir ayuda en Masbate, una isla que se recupera del impacto del supertifón Ragasa de la semana pasada.

Mariano Martínez, alcalde del municipio de San Remigio, cercano a Bogo, dijo que había 11 víctimas en la zona, de tan sólo 12 años, y que se esperaba que la cifra de muertos aumentara.

"Nuestro principal problema es encontrar a las víctimas e identificar a las personas que necesitan ayuda", dijo a la radio DZMM, que muchas casas habían sufrido daños.

