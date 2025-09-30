Al menos 74 heridos en recientes protestas de jóvenes en Lima

Al menos 74 heridos dejaron las más recientes protestas contra el gobierno y el congreso en Perú, según reportes oficiales y de organizaciones independientes difundidos este lunes.

Entre los lesionados hay 26 policías y nueve periodistas.

Las primeras manifestaciones se registraron el 20 y 21 de septiembre y se repitieron el pasado fin de semana.

El movimiento de protesta ha sido liderado por la Generación Z, un colectivo de jóvenes que se ha movilizado contra la clase política.

Los manifestantes —a los que se han sumado transportistas— se han volcado a las calles para repudiar igualmente la ola de extorsiones del crimen organizado, además de la corrupción y una reforma de pensiones aprobada por el legislativo.

Las protestas han derivado en duros enfrentamientos con las fuerzas del orden en los alrededores de las sedes de los poderes públicos, en el centro de Lima.

El sábado grupos de jóvenes lanzaron piedras, bombas incendiarias y fuegos artificiales contra la policía, que respondió con gases lacrimógenos, observaron periodistas de la AFP.

De acuerdo con un balance del Ministerio del Interior, en los cuatro días de movilizaciones "26 policías" han resultado heridos y se han reportado "múltiples daños a bienes públicos y privados".

También han sido detenidos "10 ciudadanos (...) en flagrancia", agregó el ministerio en un comunicado.

Por su parte, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos registró en el mismo lapso 39 civiles heridos.

Durante el primer fin de semana, la Asociación Nacional de Periodistas de Perú documentó igualmente ataques con perdigones de goma contra nueve reporteros y fotógrafos. Las agresiones provinieron presuntamente de agentes oficiales.

Las organizaciones civiles han denunciado la represión policial, tras recabar testimonios de personas golpeadas o heridas.

