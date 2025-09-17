Al menos 75 palestinos han muerto en cárceles israelíes desde los ataques del 7 de octubre

MADRID, 17 Sep. 2025 (Europa Press) -

La Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas en los Territorios Palestinos Ocupados ha denunciado este miércoles que al menos 75 palestinos, incluyendo un menor de 17 años, han muerto detenidos en cárceles israelíes desde los ataques perpetrados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) del 7 de octubre de 2023.

En concreto, 12 de los 75 palestinos muertos en cárceles israelíes presentaban signos de haber sido golpeados o torturados por las fuerzas de seguridad, mientras que 22 de ellos sufrían problemas de salud que requerían atención médica antes de su arresto, según testimonios y pruebas recopiladas por la oficina, incluidas autopsias.

"Las autoridades israelíes han impuesto deliberadamente condiciones de detención que constituyen tortura u otras formas de malos tratos, lo que ha contribuido a la muerte de los detenidos", ha indicado la oficina en un comunicado en el que también denuncia que se ha impedido al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) visitar a los palestinos detenidos.

Asimismo, ha instado a Israel a "acatar de inmediato" la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Israel emitida en septiembre, que ordena al Estado mejorar la cantidad y calidad de los alimentos proporcionados a los reos palestinos, ya que las condiciones actuales "no cumplen con los estándares nutricionales básicos".

La oficina también ha denunciado que las autoridades israelíes han intentado ocultar informes elaborados por el Defensor del Pueblo sobre el trato a los detenidos palestinos, alegando motivos de seguridad nacional, y que se desconocen los resultados de una serie de investigaciones que se han hecho sobre una serie de muertes concretas.

"Hemos documentado casos de tortura y malos tratos sistemáticos contra los prisioneros palestinos, incluyendo palizas, ahogamiento simulado, posturas forzadas, el uso de la violación y otros tipos de violencia sexual y de género, así como la imposición de condiciones deliberadamente inhumanas, como la inanición y la negación de ropa limpia, artículos de higiene y atención médica", reza el comunicado.

La oficina ha recordado también que la tortura y otros malos tratos constituyen "una grave violación del Derecho Internacional", que en determinadas circunstancias pueden ser crímenes de lesa humanidad, por lo que ha pedido a Israel poner fin a estas prácticas.

El estado demacrado y visiblemente famélico de los presos palestinos liberados por Israel en los intercambios previos por rehenes secuestrados en la Franja de Gaza tras el ataque de las milicias palestinas del 7 de octubre de 2023 provocó críticas de organizaciones humanitarias nacionales e internacionales.