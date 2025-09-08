Al menos 8 muertos y 45 heridos en choque entre ferrocarril y autobús en el centro de México

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Al menos ocho personas murieron y 45 resultaron heridas en un choque entre un ferrocarril privado y un autobús de pasajeros en el centro de México, informaron el lunes autoridades estatales.

El accidente ocurrió en una zona industrial del municipio Atlacomulco, en el Estado de México, donde un tren de Canadian Pacific Kansas City (CPKC), una de las mayores empresas del sector, impactó contra un autobús de pasajeros de doble piso de la línea Herradura de Plata, indicó en su cuenta de X Protección Civil estatal.

En un vídeo difundido en las redes sociales, que aún no ha sido confirmado por las autoridades, se observa el momento en el que el ferrocarril colisiona con el autobús cuando pasaba por la línea ferroviaria.

Al lamentar el hecho, CPKC expresó en un comunicado que se encuentra en el lugar del accidente colaborando con las autoridades para aportar toda la información necesaria para el peritaje. Asimismo, hizo un llamado a la población a respetar las señales viales y cumplir con la orden de alto en los cruces de ferrocarriles para evitar accidentes.

Hasta el momento, las autoridades no han informado qué causó el choque, que está bajo investigación.

En agosto se registró otro accidente similar cuando una locomotora de Ferromex, la mayor empresa privada del sector, chocó con varios vehículos en una localidad del estado central de Guanajuato. En ese accidente murieron seis personas.