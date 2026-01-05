Al menos 80 separatistas de Yemen murieron en combates o bombardeos desde el viernes, según una fuente

Al menos 80 separatistas yemenitas murieron en combate o en bombardeos desde que el viernes comenzara una operación liderada por fuerzas respaldadas por Arabia Saudita para recuperar territorios del sur de Yemen, informó el domingo una fuente militar a la AFP.

Los separatistas de Yemen, respaldados por Emiratos Árabes Unidos, anunciaron la semana pasada el inicio de una transición de dos años hacia la creación de un Estado independiente.

El avance de este grupo en el sur del país supuso un giro en el complejo conflicto en Yemen, que opone al gobierno reconocido por la comunidad internacional y los rebeldes hutíes respaldados por Irán.

Según la fuente militar consultada por la AFP, la operación saudita ha dejado también al menos 152 heridos entre las filas del separatista Consejo de Transición del Sur (STC), mientras que otros 130 fueron hechos prisioneros.

También se desconoce el paradero de otros 500 combatientes.

La operación se inició el viernes con ataques aéreos de la aviación saudita contra campamentos controlados por los separatistas.

Los hutíes tomaron en 2014 la capital Saná y amplias partes del norte de Yemen, desde las que lanzan ataques contra Israel o contra buques que transitan por el mar Rojo.

Riad y Abu Dabi, vecinos y aliados tradicionales aunque cada vez más distantes, se oponen a esos rebeldes, pero respaldan facciones distintas dentro del gobierno yemenita.