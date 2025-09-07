Al menos 87 muertos, incluidos cinco por malnutrición, según el balance diario del Gobierno gazatí

MADRID, 7 Sep. 2025 (Europa Press) -

Al menos 87 personas han muerto y 409 han resultado heridas en ataques israelíes durante las últimas 24 horas, según el balance oficial publicado este domingo por el Ministerio de Sanidad del gobierno de la Franja de Gaza.

Esta cifra incluye cuatro cuerpos recuperados de entre los escombros y llegados a los hospitales durante la jornada del sábado pese a haber fallecido con anterioridad, así como cinco muertos por malnutrición, incluidos tres menores de edad, con lo que son ya 387 las muertes por falta de alimentos, incluidas las de 138 niños.

Entre las víctimas documentadas durante el último día figuran 31 muertos y 132 heridos a manos de las fuerzas israelíes cuando intentaban obtener ayuda humanitaria, con lo que ya son 2416 los muertos y 17.709 los heridos en este tipo de incidentes, ampliamente condenados por la comunidad internacional.

Desde el 18 de marzo, fecha en la que Israel rompió el alto el fuego de enero, se han registrado 11.911 muertos y 50.735 heridos y en total serían 64.455 los muertos y 163.185 los heridos desde el 7 de octubre de 2023, cuando comenzó la ofensiva militar israelí en respuesta al ataque de las milicias palestinas gazatíes que se saldó con unos 1200 muertos y más de 200 secuestrados.

Estas cifras no incluyen los 31 fallecidos desde el amanecer de este domingo de los que han informado fuentes médicas palestinas, 29 de ellos correspondientes a la ciudad de Gaza, en el norte del enclave palestino y objetivo de una inminente ofensiva terrestre israelí.

La ofensiva israelí ha sido objeto de crecientes críticas por parte de la comunidad internacional por su elevado número de víctimas y la enorme destrucción causada en el enclave, así como por estar acompañada por intensas restricciones por parte de Israel a la entrega de ayuda humanitaria a la población.