Al menos 90 búfalos mueren en estampida tras huir de leones en Namibia

Al menos 90 búfalos murieron el martes mientras huían de leones, tras pisotearse entre sí y caer por

Al menos 90 búfalos mueren en estampida tras huir de leones en Namibia
Al menos 90 búfalos mueren en estampida tras huir de leones en Namibia

Al menos 90 búfalos murieron el martes mientras huían de leones, tras pisotearse entre sí y caer por un acantilado en el extremo oriental de Namibia, informaron funcionarios de vida silvestre.

La estampida ocurrió al amanecer a lo largo del río Chobe, en el área de conservación de Zambezi, una zona única rica en vida silvestre, con cascadas, bosques y pantanos.

Los leones habían perseguido a los búfalos desde Botsuana, dijo a AFP la portavoz del Ministerio de Turismo, Ndeshipanda Hamunyela.

Imágenes publicadas en redes sociales por la emisora estatal Namibia Broadcasting Corporation mostraron a una docena de hombres con hachas descuartizando los cadáveres de los búfalos y cargando la carne en camionetas.

"El ministerio y otros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley están en el lugar para mantener el orden", indicó Hamunyela.

"La carne será distribuida a las comunidades del área inmediata por el ministerio, con la participación de otras partes interesadas de la región", añadió.

