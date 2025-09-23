Al menos 90 búfalos mueren en estampida tras huir de leones en Namibia

Al menos 90 búfalos murieron el martes mientras huían de leones, tras pisotearse entre sí y caer por un acantilado en el extremo oriental de Namibia, informaron funcionarios de vida silvestre.

La estampida ocurrió al amanecer a lo largo del río Chobe, en el área de conservación de Zambezi, una zona única rica en vida silvestre, con cascadas, bosques y pantanos.

Los leones habían perseguido a los búfalos desde Botsuana, dijo a AFP la portavoz del Ministerio de Turismo, Ndeshipanda Hamunyela.

Imágenes publicadas en redes sociales por la emisora estatal Namibia Broadcasting Corporation mostraron a una docena de hombres con hachas descuartizando los cadáveres de los búfalos y cargando la carne en camionetas.

"El ministerio y otros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley están en el lugar para mantener el orden", indicó Hamunyela.

"La carne será distribuida a las comunidades del área inmediata por el ministerio, con la participación de otras partes interesadas de la región", añadió.

