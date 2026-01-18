Al menos cinco fallecidos en el accidente de dos trenes en el sur de España

Al menos cinco personas fallecieron y varias más resultaron heridas en el accidente de un tren que descarriló cerca de Adamuz, en la provincia española de Córdoba (sur), y que colisionó con otro convoy que circulaba por la vía contraria, señaló a la AFP la Guardia Civil.

"Hay 5 fallecidos", confirmó la Guardia Civil en un breve mensaje enviado a la AFP, mientras los servicios de emergencia de la región de Andalucía, donde ocurrieron los hechos, informaban de varios heridos y personas todavía atrapadas en los trenes.

Un tren de la empresa española Iryo que iba de la ciudad andaluza de Málaga a Madrid "ha descarrilado" cerca de Adamuz, "invadiendo la vía contigua", por donde iba un tren con el que colisionó y "que también ha descarrilado", indicó en X el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), entidad pública dependiente del Ministerio de Transportes.

"Hemos recibido llamadas de personas que indicaban que había heridos y atrapados", indicó a la AFP una portavoz del servicio de emergencias andaluz.

"Se ha dado aviso a los servicios sanitarios, que de momento tienen desplegados cinco unidades de cuidados intensivos", además de haber alertado a los bomberos, indicó esta portavoz.

- "Un terremoto" -

Imágenes en la televisión pública mostraban los trenes que habían descarrilado rodeados de numerosas personas y ambulancias, mientras personas de los servicios de emergencia trabajaban para ayudar a los heridos.

Un periodista de la radio pública RNE que viajaba en uno de los trenes, relató a la televisión pública TVE que se sintió como "un terremoto" que estremeció el vagón.

Los ocupantes del vagón cogieron los martillos de emergencia para romper ventanas y comenzar a salir del convoy, indicó a la televisión.

Según los medios españoles, más de 300 personas iban en el tren de Iryo y más de 100 en el otro tren, de la empresa también española Renfe.

"Muy preocupados por el grave accidente ferroviario en la provincia de Córdoba. Hemos enviado servicios de emergencia y apoyo logístico a la zona para ayudar en todo lo que sea necesario", indicó el presidente regional de Andalucía, Juan Manuel Moreno, en X.

"Muy pendiente del accidente entre dos trenes de alta velocidad que han descarrilado en Adamuz (Córdoba). El Gobierno está trabajando con el resto de autoridades competentes y los servicios de emergencia para auxiliar a los pasajeros", dijo de su lado en X el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

El ministro español de Transportes, Óscar Puente, indicó que estaba "siguiendo la información del grave accidente ferroviario en Adamuz" desde las oficinas de Adif en Madrid.

"Los hospitales" de la región de Madrid "y los equipos del SUMMA 112 (servicios de emergencia) están pendientes del trágico accidente en Córdoba y a disposición" de Andalucía, indicó de su lado la presidenta de la región de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En la estación de la capital, Atocha, "se desplegarán equipos de apoyo para acompañar a los familiares" de las personas afectadas, agregó Ayuso.

La circulación de trenes entre Madrid y Andalucía quedó suspendida, por lo que numerosas personas estaban en las estaciones esperando saber si podrían viajar esta noche.