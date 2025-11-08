Al menos cinco heridos en un nuevo ataque de colonos israelíes contra trabajadores del campo en Cisjordania

MADRID, 8 Nov. 2025 (Europa Press) -

Un palestino y cuatro activistas extranjeros han resultado heridos este sábado en un nuevo ataque de colonos palestinos a los recolectores de aceitunas en Cisjordania, el último episodio de la ola de asaltos que comenzó a finales de agosto con el comienzo de la temporada de recogida en los olivares del territorio.

La agencia oficial de noticias palestina WAFA ha precisado que el ataque tuvo lugar en la población de Burin, al sur de Nablús.

El palestino, identificado como un trabajador del campo llamado Bashar Eid, ha tenido que recibir atención médica de urgencia dado que el ataque le ha causado varias fracturas.

Los activistas, ha confirmado Media Luna Roja Palestina, también recibieron atención médica en el lugar al haber recibido palazos y pedradas por parte de los colonos israelíes.

Cabe recordar que al menos 15 palestinos resultaron heridos este viernes, la mayoría por inhalación de gases lacrimógenos y al menos uno por arma de fuego, durante una operación israelí para dispersar una protesta en Cisjordania contra el levantamiento de un asentamiento ilegal de colonos.

La marcha, organizada por la Comisión de Resistencia al Muro y al Asentamiento, en cooperación con las autoridades locales cisjordanas, iba específicamente dirigida en contra del plan de Israel para apoderarse de 3,5 hectáreas de tierra de la población palestina de Kafr Qaddum, al este de Qalqilya, en el norte de Cisjordania.

Las fuerzas y los colonos israelíes han llevado a cabo más de 38.000 ataques en la Cisjordania ocupada desde el 7 de octubre de 2023, según la Comisión Palestina de Resistencia al Muro y al Asentamiento.